مدينة تستعين بخطباء الجمعة لترشيد الكهرباء

لجأت الإدارة المحلية لناحية جلولاء في مدينة ديالى العراقية إلى الاستعانة بخطباء صلاة الجمعة، لحث المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، في محاولة للحفاظ على استقرارها، بعد ما شهدت المحافظة تراجعاً في تجهيزها بالطاقة خلال الأيام الماضية.

ودعت مديرية الوقف السني بجلولاء، في بيان صحافي أوردته وكالة «شفق نيوز»، أمس الخميس، «الأئمة والخطباء في ناحية جلولاء وقراها إلى حث الموطنين من خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة غداً (اليوم) على الاقتصاد في تشغيل الأجهزة الكهربائية وعدم التبذير». وأكدت ضرورة «إطفاء الأجهزة غير الضرورية، حيث إن الأحمال في صعود عالٍ ومستمر، وهذا قد يؤثر في التجهيز».