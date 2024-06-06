أستراليا تُسقط دعوى قضائية ضد منصة «إكس»

أعلنت مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان-جرانت، أمس، أن هيئة مراقبة الإنترنت في أستراليا أسقطت دعوى قضائية ضد منصة التواصل الاجتماعي «إكس» المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وأرادت أستراليا أن تجبر منصة «إكس» على إزالة مقطع مصور لحادث طعن وقع في كنيسة في سيدني من المنصة. وحجبت «إكس» المنشورات في أستراليا في انتظار الطعن القانوني، قبل أن تأمر المحكمة الاتحادية المنصة بحجب المقطع المصور مؤقتاً عن جميع المستخدمين على مستوى العالم. وقالت إنمان-جرانت، في بيان، إنه تم الآن إسقاط دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية. وأضافت إنمان-جرانت: «كان هدفنا الوحيد وتركيزنا في إصدار إشعار الإزالة هو منع انتشار هذه اللقطات العنيفة للغاية على الإنترنت».