ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة الفلبين إلى 7 قتلى

ارتفعت الأربعاء حصيلة ضحايا العاصفة التي ضربت أكبر جزر الفلبين الأسبوع الماضي إلى سبعة قتلى، وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة المحلية وكالة «فرانس برس».

وقالت الشرطة لوكالة «فرانس برس»، إن معظم الوفيات سُجلت في مقاطعة كويزون قرب العاصمة مانيلا، ولقي ثلاثة منهم مصرعهم جراء إصابتهم بأغصان الأشجار، كما توفي طفل غرقاً.

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على رجل ميّت في مقهى غمرته المياه، وانتشلت جثة رجل آخر من النهر. وأشارت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في وقت سابق إلى أن الضحية السابعة كانت طالبة قضت إثر سقوط شجرة عليها في إقليم ميساميس أورينتال في جنوب جزيرة مينداناو. واضطر أكثر من 8000 شخص لإخلاء منازلهم في المقاطعة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات واسعة.

وبلغ ارتفاع منسوب مياه الفيضانات ثلاثة أمتار، وانقطعت الكهرباء في معظم المناطق، وفق ما أفادت مسؤولة الكوارث الإقليمية ماري جوي آدم وكالة «فرانس برس».