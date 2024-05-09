إلغاء تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع للاتصالات من شركتي كوالكوم وإنتل إلى هواوي الصينية

ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والهواتف الذكية الصينية العملاقة هواوي، بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع من شركتي كوالكوم وإنتل الأميركتين.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي ميشيل ماكول، إنه تم سحب تراخيص توريد هذه الرقائق الأميركية إلى الشركة الصينية.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة الأميركية سحب بعض تراخيص التصدير إلى شركة هواوي، لكنها لم تحدد الشركات المعنية. ورغم ذلك قال ماكول إنه تم إبلاغ لجنته بسحب التراخيص.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة هواوي بأنها قريبة للغاية من السلطات الصينية، ولذلك ترى أن هذه الشركة، التي تنتج معدات الاتصالات والهواتف الذكية، خطر على الأمن القومي الأميركي.

وتحرم العقوبات الأميركية الشركة الصينية بالفعل من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الحديثة منذ سنوات. ونتيجة لذلك تعاني هواتف هواوي الذكية من أجل الوجود خارج السوق الصينية، رغم أنها تفوقت على سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية، كأكبر شركة للهواتف الذكية في العالم عام 2020.

ومع التراخيص الخاصة التي تم سحبها الآن، كانت كوالكوم على سبيل المثال قادرة على تصدير رقائق اتصالات الجيل الرابع وليس الجيل الخامس الأسرع إلى الشركة الصينية.