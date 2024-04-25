درجات الحرارة العالية تُربك حياة الناس في الفلبين

اجتاحت درجات الحرارة الشديدة الفلبين، أمس، ما أجبر المدارس في بعض المناطق على تعليق الفصول الدراسية الشخصية، ودفع السلطات إلى إصدار تحذيرات للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه الناس في الهواء الطلق.

وعادة ما تكون أشهر مارس وأبريل ومايو هي الأكثر حرارة وجفافاً في الدولة الأرخبيلية، لكن الظروف هذا العام تفاقمت بسبب ظاهرة النينيو المناخية.

وقال إرلين تومارون (60 عاماً) الذي يعمل في منتجع ساحلي في إقليم كافيت جنوب مانيلا، حيث وصل مؤشر الحرارة إلى 47 درجة مئوية، يوم الثلاثاء «الجو حار للغاية لدرجة أنك لا تستطيع التنفس»، متابعاً «من المدهش أن حمامات السباحة لدينا لاتزال فارغة. قد تتوقع أن يأتي الناس للسباحة، لكن يبدو أنهم مترددون في مغادرة منازلهم بسبب الحرارة».

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الحكومية إنه من المتوقع أن يصل مؤشر الحرارة إلى مستوى «الخطر» البالغ 42 درجة مئوية أو أعلى في 30 مدينة وبلدية.