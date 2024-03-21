12 قتيلاً بانهيار منجم للفحم في باكستان

انتُشلت جثث 10 عمال آخرين من منجم للفحم انهار في جنوب باكستان الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤول، لترتفع الحصيلة إلى 12 قتيلاً بعد انتهاء محاولات الإنقاذ.

وهزّ انفجار للغاز منجم الفحم المملوك لجهة خاصة في منطقة خوست على بعد نحو 80 كيلومتراً شرق عاصمة الإقليم كويتا، مساء الثلاثاء، ليعلق العمال على عمق أمتار تحت الأرض. وقال المفتش العام للمناجم في إقليم بلوشستان عبدالغني بلوش لوكالة «فرانس برس»: «اختُتمت جهود الإنقاذ مع استعادة جميع الجثث الـ12. انتُشلت جثتان خلال الليل بينما انتُشلت بقية الجثث الـ10 في وقت مبكر من الصباح». وأكد المدير العام للتعدين في بلوشستان عبدالله شهواني حصيلة القتلى أيضاً، بينما أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بياناً عبّر فيه عن «ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية».

• أصدر رئيس الوزراء شهباز شريف بياناً عبّر فيه عن «ألمه العميق وحزنه لخسارة أرواح غالية».