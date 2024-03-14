بولندا تدعو إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف «الناتو»

كرر الرئيس البولندي أندريه دودا، يوم الثلاثاء، دعوته أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تخصيص شريحة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الوطني للدفاع.

كما دعا دودا، خلال اجتماع مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في واشنطن، الولايات المتحدة إلى تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال دودا في البيت الأبيض: «إن عدوان روسيا على أوكرانيا أظهر بوضوح أن الولايات المتحدة هي القائد الأمني، ويجب أن تظل كذلك. لكن يجب على الحلفاء الآخرين أيضاً تحمّل مزيد من المسؤولية عن أمن التحالف ككل».

وأضاف دودا الموجود في واشنطن مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بمناسبة الذكرى 25 لانضمام بولندا إلى «الناتو»: «لهذا السبب أعتقد أنه من الضروري لجميع دول (الناتو) زيادة إنفاقها الدفاعي من 2% إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي».

ويتطلب هدف الإنفاق الدفاعي الحالي لحلف «الناتو» أن يستثمر الأعضاء ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى الطويل. وتم الاتفاق على ذلك في الصيف الماضي.

وكان الهدف السابق يتطلب من الدول الأعضاء الاقتراب من هدف 2% بحلول عام 2024.

وأنفقت بولندا نفسها 3.9% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع العام الماضي، وفقاً لأرقام «الناتو».