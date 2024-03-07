أنظار العالم تتجه نحو الهيئة التشريعية الصينية خلال مراجعة خطة التنمية

شهدت قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث يتم عقد اجتماعين سياسيين سنويين رئيسين، حركة غير معتادة، إذ قام أفراد من الجيش باستعراض أمام المبنى كما حضر ممثلون عن الأقليات في جميع أنحاء البلاد. وافتتح المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية بالصين، دورته الثانية، صباح أول من أمس. وقام المشرعون بمراجعة تقرير من مجلس الدولة حول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2023، ومسودة الخطة لعام 2024 فضلاً عن مسودة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2024.