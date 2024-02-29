اندلاع حريق كبير في أحد الأحياء الفقيرة بضواحي مومباي الهندية

اندلع حريق كبير في أحد الأحياء الفقيرة بضواحي مدينة مومباي، العاصمة المالية للهند، في الصباح الباكر من يوم أمس الأربعاء. ولقي شخص واحد على الأقل حتفه في حين أصيب آخرون بأضرار بالنظر إلى أن النار أحاطت بحي أزاد أغار. وقال نائب مفوض الشرطة باركاش غيكواد لوكالة أنباء جنوب آسيا «إني»: «لقي شخص حتفه وأصيب اثنان أو ثلاثة من رجال الإطفاء بأضرار، إضافة إلى عدد من السكان».

وتم سماع دوي الانفجارات في المنطقة في الوقت الذي كانت فيه النار مشتعلة. ووفقاً للتقارير فقد اندلعت النار من مستودع للخردة. ولم يصدر أي بيان رسمي لتأكيد السبب الحقيقي لاندلاع النار.

ويأتي الحادث بعد يوم من اندلاع حريق آخر في محطة ضخ شركة «بريانمومباي» للمياه أدى إلى حدوث تأثير كبير على إمدادات المياه عبر أجزاء عدة من مدينة مومباي. وقالت الشركة في بيان رسمي: «اندلع حريق في محطة ضخ المياه، ما أثر على إمدادات المياه في الضواحي الشرقية للمدينة، وإضافة إلى ذلك فإن قوة ضغط إمدادات المياه ستكون ضعيفة في الضواحي الغربية من مومباي. وتطالب إدارة الشركة السكان بالتعاون واستخدام المياه بتأنٍ خلال فترة الـ24 ساعة المقبلة».