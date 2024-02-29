نقص السيولة يثير غضب الليبيين قبل شهر رمضان

تشهد مدينه بنغازي والمدن الشرقية إن لم تكن ليبيا بأكملها نقصاً في السيولة في المصارف، ما أثار قلق الليبيين الذين يعانون بسبب تأخر رواتبهم وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.

ومع قرب شهر رمضان الذي يشهد عادة إقبالاً على الشراء وازدحاماً في الأسواق، يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وقال محمد البرغثي، وهو موظف بقطاع الصحة وأب لخمسة أطفال: «للأسف حتى الآن لا نجد راحة، نخرج من أزمة إلى أزمة. حاولت الحصول على أموال من مصرفي لكني لم أستطع، أخرج خالي اليدين».

وأضاف: «قمت بتفعيل الخدمات المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. صحيح قمت بحل مشكلتي ولو بشكل مؤقت ولكن أشعر بأن الخدمات المصرفية استغلال للمواطنين». وحصل الموظفون في القطاع العام منذ يومين فقط على مرتبات شهري يناير وفبراير.

وقال صلاح العمامي، تاجر مواد غذائية في بنغازي: «يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة، نحن كتجار نعاني الأمرّين: نقص السيولة وارتفاع سعر الدولار. هناك شح في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين». ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 4.8 دينارات، فيما يبلغ في السوق الموازية 7.39 دينارات.

وقال مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي لـ«رويترز»، طالباً عدم نشر اسمه، إن «سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية، ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان. سيتم فتح الاعتمادات».