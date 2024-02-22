وفاة 1600 بحوادث سير في أفغانستان خلال 10 أشهر

قالت الإدارة العامة للمرور في أفغانستان، إن هناك أكثر من 1600 شخص لقوا حتفهم خلال الأشهر الـ10 الماضية، كما أصيب أكثر من 4000 آخرين، بسبب حوادث المرور في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن مسؤولين في الإدارة العامة للمرور، أن القتلى هم: 976 رجلاً، و192 امرأة، و447 طفلاً.

وقال رئيس شؤون الخطط والسياسات في الإدارة العامة للمرور، عبدالودود خير خوا: إن «هناك نحو 3045 حادثاً مرورياً وقعت في أنحاء البلاد خلال الأشهر الـ10 الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص». وأضاف المسؤول الأفغاني: «لدينا برامج لتقليل الحوادث، سيتم تنفيذها في المدن وعلى الطرق السريعة».