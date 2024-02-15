ميانمار تعتزم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية في أبريل

نقلت تقارير إعلامية عن متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قوله إن «المجلس يعتزم استدعاء الشباب للخدمة الإلزامية اعتباراً من أبريل، كما سيدعو أفراد الأمن المتقاعدين إلى الخدمة، في الوقت الذي يسعى فيه الجيش إلى سحق تمرد مناهض للمجلس العسكري».

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن استولى الجيش على السلطة من حكومة منتخبة في انقلاب 2021. وتشير خطط المجلس العسكري لاستدعاء المزيد من الأفراد للقتال إلى تعرض الجيش لضغوط متزايدة.

وأعلن المجلس العسكري في ميانمار، السبت الماضي، أن قانوناً ينظم الخدمة العسكرية الإلزامية سيتم تطبيقه على الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والنساء اللاتي تراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً لمدة تصل إلى عامين. وقال أول من أمس إن هذا سيبدأ في أبريل.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون: «نعمل على تنفيذ التجنيد الإجباري بعد عطلة العام الجديد في أبريل»، في إشارة إلى أهم عطلة في البلاد، والمعروفة باسم ثينجيان. وأضاف أنه سيتم إجراء فحوص طبية، وسيبلغ عدد المقبولين في كل مرة نحو 5000.

ولم يرد المتحدث على مكالمة هاتفية طلباً للتعليق، لكن قناة «إم.آر.تي.في» الرسمية نقلت عنه أيضاً قوله إن «المتقاعدين من قوات الأمن الذين غادروا خلال السنوات الخمس الماضية سيتعين عليهم أيضاً العودة إلى الجيش».