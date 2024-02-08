بايدن يستعين بسلفيه أوباما وكلينتون لجمع تبرعات لحملته الانتخابية

يتعاون الرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون مع الرئيس الحالي جو بايدن في جمع التبرعات في نيويورك في إطار حملة إعادة انتخابه. ونشر الرؤساء الثلاثة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي للكشف عن خططهم. ومن المقرر أن تنظم الفعالية في 28 مارس المقبل.

ورغم أن حملة بايدن تقول إنها لم تستقر على مكان الفعالية، فإنها تفكر في مواقع تستوعب أقصى عدد من الحضور. وكتب أوباما على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «يا رفاق، سأكون في مدينة نيويورك يوم 28 مارس المقبل لدعم جو بايدن، من سيأتي معي؟ شاركوا للحصول على فرصة من أجل الانضمام».

ونشر أوباما صورة لبايدن ونائبته كامالا هاريس، وكتب بخط يده: «دعونا نستكمل هذه المهمة».

ورد كلينتون على منشور أوباما ساخراً: «أشركوني معكم. من سيكون هناك أيضاً؟»، وأجاب بايدن مازحاً: «تعلمان يا رفيقيّ أنه بإمكانكما الاتصال بي في المرة المقبلة، أليس كذلك؟».

أوباما وكلينتون وجيمي كارتر الرؤساء الديمقراطيون السابقون الوحيدون على قيد الحياة، لكن كارتر (99 عاماً)، يرقد داخل دار رعاية في منزله بولاية جورجيا.

وأعلنت حملة بايدن جمع أكثر من 97 مليون دولار في الأشهر الثلاثة التي انتهت في ديسمبر، والحصول على 117 مليون دولار نهاية عام 2023.