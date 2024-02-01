انقلاب شاحنة يتسبب في تلوث نهر حيوي بالبرازيل

نشر قسم حماية البيئة في شرطة سانتا كاتارينا العسكرية صوراً لانسكاب حمض السلفونيك الناجم عن شاحنة انقلبت واشتعلت فيها النيران على طريق في سيرا دونا فرانسيسكا، بولاية سانتا كاتارينا البرازيلية. واضطرت السلطات المحلية إلى إغلاق محطة لمعالجة المياه بعد تسرب المادة السامة المستخدمة في تصنيع المنظفات ومنتجات التنظيف الأخرى إلى نهر سيكو، أحد روافد نهر كوباتا، والذي يزود مدينة جوينفيل بالمياه. وترك الحادث 75% من مدينة جوينفيل دون إمدادات مياه، وتسببت المادة الكيميائية في تدفق رغوة بيضاء واسعة النطاق في اتجاه مجرى النهر.

وقالت شركة المياه إن التسرب الحمضي «لا يمثل خطراً ساماً للبشر أو الحيوانات أو النباتات».

وفي السابق عبر عمدة جوينفيل، أدريانو سيلفا، عن خشيته من حدوث تسربات من الشاحنات، لأن السائقين يميلون إلى فقدان السيطرة على الشاحنات عند الاقتراب من منعطف الطريق السريع.

وقال لمنفذ أخبار «برايزليان»: «قد يكرر نفسه. هذا تحذير نوجهه منذ فترة طويلة. هناك مشروع لحكومة الولاية حيث تم تطوير مشروع باستخدام منحدرات منطقة الخروج هذه، لأنها دائماً المنحنيات نفسها التي تنقلب فيها الشاحنات». وهرع السكان إلى المتاجر المحلية لشراء المياه، وقاموا بإفراغ الأرفف في أربعة متاجر على الأقل، وفقاً لمنفذ الأخبار البرازيلي .