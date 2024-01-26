هاري يزور جامايكا رغم رغبتها الانفصال عن الملكية

عندما زار دوق ودوقة كامبريدج، الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، جامايكا في عام 2022، لم يتردد رئيس وزراء البلاد في توضيح أنه يتوقع أن تنسلخ بلاده قريباً عن المملكة المتحدة. وتناول ويليام وكيت قضية العبودية في خطاباتهما، وتم إلغاء خطوبتهما في مدينة بليز في جزر البحر الكاريبي بسبب الاحتجاجات، وتم التقاط صورة محرجة للزوجين وهما يحييان المهنئين من خلال سياج سلكي. ولكن دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، لقيا استقبالاً مختلفاً تماماً، الليلة الماضية، أثناء حضورهما زيارة مفاجئة إلى كينغستون عاصمة جامايكا، لحضور العرض الأول لفيلم سينمائي، إلى جانب رئيس وزراء جامايكا أندرو هولنيس.

وسار الزوجان جنباً إلى جنب خلال الاستقبال على السجادة الحمراء في مسرح كاريب في مدينة كينغستون، حيث ارتدت ميغان ثوباً أسود اللون، وهاري يرتدي قميصاً وبدلة دون ربطة العنق.

واستمتع الزوجان سابقاً برحلة إلى خليج مونتيغو بالجزيرة، على الساحل الشمالي، قبل خطوبتهما في حفل زفاف صديق هاري توم «سكيبي» إنسكيب على الصديقة الأخرى لارا هيوز يونغ.

وانتقد هولنس، الذي تم تصويره مع الزوجين وهو يبتسم إلى جانب زوجته جولييت، دور العاهل البريطاني كرئيس لدولة جامايكا.

وقبل الجلوس للمناقشات، قال هولنس لويليام وكيت في عام 2022: «هناك قضايا، كما تعلمون، لم يتم حلها، ولكن حضوركم يمنح فرصة لوضع هذه القضايا في سياقها، ووضعها في المقدمة، وفي المركز، وإيجاد حل لها، وأن تتم معالجتها بأفضل طريقة ممكنة، ولكن جامايكا فخورة جداً بتاريخها، وفخورة جداً بما حققناه».

ووفقاً للتقارير، فإن عملية جزيرة جامايكا لقطع العلاقات مع العائلة الملكية البريطانية جارية، وعلى خطى بربادوس، التي كانت ملكية بريطانية سابقة أخرى في منطقة البحر الكاريبي.

وفي الأسبوع الماضي، تم تكريم هاري، البالغ من العمر 39 عاماً، في حفل توزيع جوائز الأساطير الحية للطيران، التي تأسست عام 2023، لعمله كطيار مساعد لطائرة هليكوبتر تابعة للجيش البريطاني، وكمدفعي في أفغانستان. وأشاد المنظمون بالدوق، لأنه قدم إسهامات كبيرة في الطيران والفضاء.

وفي الوقت الذي يزور فيه هاري رئيس حكومة جامايكا الذي ينوي الابتعاد عن العائلة الملكية في بريطانيا، يستعد الملك للخضوع لعملية جراحية لغدة البروستاتا المتضخمة، الأسبوع المقبل، في حين أن أميرة ويلز تتعافى من جراحة في البطن.