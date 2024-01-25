إغلاق مدارس في تايوان بسبب الطقس البارد

أغلقت مدارس في المناطق الجبلية بشمال تايوان أبوابها، أمس، بسبب الطقس البارد، حيث كست الثلوج الطرق. وفي أعقاب بدء موجة الصقيع، الاثنين، أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في عدد من المدارس.

وأضافت الوزارة أن الثلوج كست الطرق إلى المدارس وجعلتها زلقة، ما أثار قلقاً على سلامة الطلاب. من ناحية أخرى، أصدرت إدارة الطقس المركزية مذكرة باللون الأصفر من البرد في مقاطعات كاهيسونغ وشيا يي وبينجتونغ وتايتونغ. وتخضع جميع المناطق الأخرى في تايوان لتحذير باللون البرتقالي، ما يشير إلى درجات حرارة أقل من ست درجات أو بقاء درجات الحرارة أقل من 10 درجات خلال الفترة نفسها.