أوكرانيا تستدعي مواطنيها الذكور في الخارج للانضمام إلى القتال

في إطار بحث أوكرانيا عن جنود إضافيين، يريد وزير الدفاع رستم أميروف أيضاً انضمام الرجال الذين يعيشون في الخارج، لأداء الخدمة العسكرية العام المقبل.

وقال أميروف في تصريحات نشرت ليل الأربعاء/الخميس في وسائل إعلام ألمانية من بينها صحيفة بيلد وفيلت تي في وبوليتيكو، إنه سيطلب من الأوكرانيين الذين تراوح أعمارهم بين 25 و60 عاماً في ألمانيا ودول أخرى والمؤهلين لأداء الخدمة العسكرية، الحضور إلى مراكز التجنيد التابعة للقوات المسلحة. وأضاف الوزير أنه يوجه «دعوة»، لكنه أوضح أنه ستكون هناك عقوبات إذا لم يمتثل أي شخص للطلب. وقال: ما زلنا نناقش ما يجب أن يحدث إذا لم يأتوا طواعية.

ويرغب الجيش الأوكراني في تعبئة ما بين 450 ألفاً إلى 500 ألف جندي إضافي، لصد الهجوم الروسي. غير أن شروط الإطار المالي والسياسي لم تتضح بعد. ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي التعبئة بأنها «قضية حساسة». وقال أميروف: إن العدالة مهمة. وفي المستقبل، ينبغي أن يكون الأمر واضحاً مسبقاً للمشمولين، كيف سيتم تدريبهم وتجهيزهم، وأين سيخدمون، ومتى سيتم إنهاء خدمتهم. وعلى الرغم من الحظر، فإن رجالاً أوكرانيين عدة سافروا إلى الخارج قبل استدعاء محتمل.