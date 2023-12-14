عاصفة ثلجية تعطل الدراسة وبعض مظاهر الحياة في بكين

تم تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة ورياض الأطفال بالعاصمة الصينية، بكين، أمس، في ظل توقعات بتساقط ثلوج كثيفة، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقررت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين، اللجوء إلى التدريس المنزلي المؤقت ابتداء من أمس، بعد أن أصدرت هيئة الأرصاد الجوية في المدينة إنذاراً باللون البرتقالي، لمواجهة عاصفة ثلجية؛ وذلك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقالت اللجنة «إن المدينة ستقوم سريعاً بعمل استعدادات للتدريس عبر الإنترنت، وستصدر لاحقاً إخطاراً بشأن استئناف الدراسة في المدارس. كما أن المدينة في حالة تأهب للطرق الجليدية، وموجة برد محتملة». وخلال الفترة بين يومي الأحد والاثنين الماضيين، شهدت بكين أول موجة لها من تساقط الثلوج الكثيفة هذا الشتاء. وقال مرصد بكين للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد المدينة تساقط ثلوج كثيفة حتى صباح الجمعة. وفي يوم السبت المقبل، يتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى في الليل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

واستجابة للإنذار باللون البرتقالي للعاصفة الثلجية، شجعت سلطات الأرصاد الجوية في المدينة، المواطنين على اتخاذ احتياطات السلامة على الطرقات. وقالت السلطات المحلية، إنه يتعين إغلاق المواقع ذات المناظر الخلابة في المناطق الجبلية بشكل مؤقت، فيما يجب تعليق تشغيل المرافق الترفيهية كبيرة الحجم في الأماكن المكشوفة بالمناطق غير الجبلية.