طفل من كل 5 في الدول الغنية يعيش في الفقر

يعيش69 مليون طفل، أو أكثر من واحد من كل خمسة أطفال، في الفقر في أغنى دول العالم الأربعين، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، منتقدة بريطانيا وفرنسا، بسبب معدلاتهما السيئة.

ويأتي ذلك على الرغم من تراجع معدّلات الفقر في صفوف الأطفال خلال الفترات بين 2012 و2014، وبين 2019 و2021 بنحو 8% في دول الاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وقالت «يونيسف»، إن ذلك «يوازي نحو ستة ملايين طفل من مجموع عدد الأطفال البالغ 291 مليوناً»، لكن في نهاية 2021 كان أكثر من 69 مليون طفل يعيشون في فقر في تلك الدول. وقال بو فيكتور من «يونيسف إينوسنتي»: «بالنسبة لمعظم الأطفال، هذا يعني أنهم قد يكبرون من دون ما يكفي من الطعام المغذّي، أو الملابس أو اللوازم المدرسية، أو مكان دافئ يعتبرونه منزلاً».