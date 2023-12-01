توقف المايكروفون يحرج رئيس وزراء بريطانيا

توقف مايكروفون رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، فترة قصيرة في اللحظة التي حاول فيها أن يعلن لزعيم حزب العمال، كير ستارمر، أن «بريطانيا لا تستمع».

وجاءت اللحظة المؤسفة لرئيس الوزراء، والتي أثارت ضحك النواب، عندما بدا منزعجاً أثناء تبادل كلام حاد مع ستارمر، الذي كان قد سخر منه بسبب مشكلات الهجرة.

وبعد فشله في الوفاء بتعهداته بخفض الهجرة، وقوائم الانتظار في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، والعبء الضريبي.

ولكن أثناء محاولة سوناك تقديم رده، توقف مايكروفون سوناك، ما دفع رئيس مجلس النواب السير ليندسي هويل للتدخل لمنع النواب في الغرفة من الاستهزاء. واستمر رئيس الوزراء ــ غير مدرك على ما يبدو ــ في الحديث، وسمعه البعض وهو يحاول أن يعلن: «بريطانيا لا تستمع».

وقبل لحظات فقط من هذا الحدث، كان سوناك قد اتهم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بـ«التباهي» بشأن «رخام إلجين»، وهو عبارة عن منحوتات رخامية، نجم عنها خلاف دبلوماسي متصاعد بين البلدين. وخلال الحديث الناري لسوناك، سخر زعيم حزب العمال من رئيس الوزراء، بسبب الفشل الذريع الذي أحاط بالمنحوتات القديمة التي تمت إزالتها من اليونان في أوائل القرن الـ19.

وألغى سوناك اجتماعاً مع رئيس الوزراء اليوناني، هذا الأسبوع، بعد أن نقض الزعيم اليوناني تعهده بعدم استخدام رحلته للضغط من أجل إعادة الرخام إلى أثينا. وما زاد في تعميق الخلاف مع اليونان، زعم سوناك أن ميتسوتاكيس كان يحاول «الاستعراض» بشأن الخلاف بشأن إعادة اللاجئين إلى وطنهم.

وقال سوناك «بالطبع، يسعدنا دائماً مناقشة موضوعات مهمة ذات أهمية مع حلفائنا، مثل معالجة الهجرة غير الشرعية، أو تعزيز أمننا، ولكن عندما أصبح من الواضح أن الغرض من الاجتماع لم يكن مناقشة القضايا الجوهرية بالنسبة للمستقبل، بل عرض وطرح قضايا الماضي، وهو أمر لم يكن مناسباً».