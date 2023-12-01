الملك تشارلز ووالدته لم يكونا يحبان بوريس جونسون

قال الكاتب البريطاني أوميد سكوبي، في كتابه الجديد «إندغيم»، أو «نهاية اللعبة»، إن الملكة الراحلة إليزابيث لم تكن تحب رئيس الحكومة السابق بوريس جونسون. وكتب سكوبي في كتابه «الملكة كانت تكره جونسون، بسبب تصرفاته، ولكن أحداً لم يكن يعرف ذلك».

والأمير، حينها، تشارلز، كافح بقوة كي يستطيع التعامل مع جونسون، على الرغم من أنه لم يكن مضطراً للتعامل معه كرئيس حكومة منذ أن أصبح ملكاً. وكتب سكوبي عن الوقت الذي تولى فيه تشارلز قراءة خطاب الافتتاح الرسمي للبرلمان. وقال سكوبي «لم يرسل بوريس جونسون الخطاب حتى آخر لحظة، ولهذا لم يتمكن تشارلز من التدرُّب على قراءته».