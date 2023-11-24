وزير إيطالي يوقف قطاراً سريعاً لإتمام مهمة رسمية

اتُهم وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، بالتعامل مع خدمة السكك الحديدية في البلاد، باعتبارها «سيارته الشخصية الفاخرة»، بعد أن أجبر قطاراً فائق السرعة على التوقف، بالقرب من روما، حتى يتمكن من النزول ومواصلة طريقه.

وبحسب مصادر صحافية، فإن لولوبريجيدا، وهو صهر رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، كان متوجهاً إلى كيفانو، على مشارف نابولي، لافتتاح حديقة حضرية، عندما تعرض القطار الذي كان يستقله لسلسلة من التأخيرات. تأخر القطار نحو ساعتين عن موعد صعود الوزير إلى روما، وتراكم المزيد من التأخير في رحلته جنوباً بسبب خطأ في خط السرعة العالية.

وبحسب صحيفة «إلفاتو طوتديانو»، فإن لولوبريجيدا، الذي كان يشعر بالقلق من أنه قد يغيب عن حفل التنصيب، طلب من مشغل القطار، وهي شركة «ترينيتاليا»، التدخل والسماح بـ«توقف استثنائي» في شيامبينو، بالقرب من العاصمة.

واستقبلت سيارة حكومية الوزير والوفد المرافق له، ونقلتهم بعيداً إلى كيفانو، للتأكد من وصولهم في الوقت المحدد. وقال لولوبريجيدا، يوم الأربعاء «سألت عما إذا كان من الممكن النزول في إحدى هذه المحطات. وتوقف القطار في شيامبينو، حيث تم توفير محطة توقف استثنائية للجميع للنزول منها».

وقالت شركة «ترينيتاليا» للقطارات «تم الترتيب للتوقف في محطة شيامبينو، حيث نزل أعضاء الحكومة الموجودون على متن القطار، حتى يتمكنوا من الوفاء بالالتزامات المؤسسية».

وأدت الحادثة إلى انتقادات شديدة من أحزاب المعارضة، حيث وصفه رئيس الوزراء الإيطالي السابق، ماتيو رينزي، بأنه «إساءة استخدام للسلطة غير مسبوقة». وقال رينزي إنه إذا ثبتت صحة التقارير فيجب على لولوبريجيدا الاستقالة.

وقال أنجيلو بونيلي، وهو أحد زعماء حركة أوروبا الخضراء، إنه يجب إثبات ما إذا كان لولوبريجيدا قد أساء استخدام صلاحياته، بينما قال زعيم الحركة الأوروبية، ريكاردو ماجي «إذا كان صحيحاً أن لولوبريجيدا طلب من قطار سريع أن يتوقف من أجل راحته، إذاً عليه أن يشرح موقفه في البرلمان».

وقال حزب «إخوة إيطاليا»، الذي يتزعمه الوزير، إن الانتقادات الموجهة إلى لولوبريجيدا كانت «مشينة» و«غير مقبولة»، وقال إنه تأكد فقط من أنه «يستطيع الوصول إلى التزام مهم».