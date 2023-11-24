ديفيد كاميرون أمام التحقيق بعد أسبوع من توليه منصبه

رغم أنه لم يمض على توليه منصب وزير الخارجية سوى أسبوع واحد، يواجه ديفيد كاميرون أول مطب سياسي، حيث بدأت الهيئة الوطنية للضرائب تحقيقاً يتعلق بما إذا لم يكشف كاميرون بصورة شاملة عن رحلاته في طائرات خاصة، بينما كان يعمل في شركة «غرينسيل كابيتال» المالية المنهارة.

وتعتبر الطائرات الخاصة مجرد واحدة من الامتيازات التي كان يحصل عليها كاميرون، والخاضعة للضريبة، والتي يدقق موظفو الضرائب الآن في ما إذا كان اللورد كاميرون قد كشف عنها بصورة شاملة.

وذكرت صحيفة الغارديان، صباح الأربعاء الماضي، أن الهيئة الوطنية للضرائب تحقق بعدد الرحلات التي أقلعت أو هبطت بالقرب من منزل اللورد كاميرون في أوكسفوردشير وفي كورنويل، حيث يملك رئيس الحكومة السابق منزلاً للعطلات.

ويقال إن التحقيقات تجري في صناديق ائتمانية خارجية، يعتقد أنه تم تأسيسها من قبل شركة «غرينسيل»، كي تدفع لكاميرون فوائد إضافية.

وتعين على كاميرون أن يعلن عن جميع الفوائد العينية التي حصل عليها خلال فترة عمله في «غرينسل»، حيث عمل لثلاث سنوات من 2018 إلى 2021. وفي عام 2022، قالت هيئة السلوك المالي إن رحلة الطيران الواحدة إلى جزيرة سردينيا، على طائرة خاصة لشركة غرينسل، كلفت 15 ألف جنيه إسترليني.

وتشير سجلات الطائرة «بي 180» إلى أنها قامت بـ 13 رحلة على الأقل من مطار نيوكواي في مدينة كورنويل، ورحلتين أخريين إلى أوكسفورد. وتفتخر شركة «بياجيو» الإيطالية بأن طائرة «بي 180 افنتاي» تمزج بين أفضل ما في الشكل والحرفية، التي لا مثيل لها، وبين التفكير الذكي أيضاً «كما تفتخر الشركة» بأداء هذه الطائرة ومدى الراحة التي تؤمنها، بفضل مرة الطائرة الفسيحة، التي تعتبر في الواقع مكتباً طائراً في السماء.

ويسمح للركاب بتحقيق أقصى قدر من العمل في يومهم، إضافة للوصول إلى وجهتهم وهم في حالة انتعاش كاملة، ويكونون مستعدين تماماً لإنجاز أعمالهم.

وقال متحدث باسم اللورد كاميرون لصحيفة الغارديان، إنه دفع ضرائبه كاملة. وأضاف «كما هو واضح في الأدلة التي قدمها كاميرون إلى اللجنة التي اختارتها وزارة الخزينة، في مايو 2021، فإنه استخدم طائرة شركة غرينسيل عدداً من المرات على أساس شخصي، من أجل رحلات قصيرة، وتم دفع الضرائب بصورة ملائمة على كل الفوائد التي تلقاها».