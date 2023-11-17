معركة «بأثر رجعي» بين أسرتي عبدالحليم حافظ وسعاد حسني

تسبب حوار تلفزيوني لأخت الفنانة الراحلة سعاد حسني، جيهان عبدالمنعم، في اندلاع معركة جديدة بين أسرة «السندريلا» وأسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، حيث قالت أخت سعاد حسني في الحوار، إن «السندريلا كانت متزوجة بالعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ»، الأمر الذي نفته - بشدة - أسرة الأخير، وهددت بإحالة الأمر كله إلى القضاء.

وتأتي المعركة الجديدة بعد خمسة أشهر تقريباً من اشتباك آخر بين أسرة سعاد حسني، والفنان حسن يوسف حول تصريحات نُسبت للأخير بشأن «السندريلا»، جدّد فيها الاتهام بوفاتها «منتحرة» والذي اقترن في أوقات سابقة بظلال سياسية، بحسب المتابعات الصحافية.

وقالت جيهان عبدالمنعم، وهي الأخت غير الشقيقة لـ«السندريلا» التي كانت تعمل مساعدة مخرج وأسهمت في مسلسل «هو وهي»، في حوار على قناة «أون»، الأسبوع الماضي، إن «سعاد حسني كانت متزوجة لمدة ست سنوات ونصف بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ، وكان يذهب إليها في بيتها وتأتي إليه، وإن عبدالحليم حافظ كان ملتحماً بأسرتها».

وكان موضوع زواج عبدالحليم حافظ بسعاد حسني قد أثير سابقاً، عبر كتاب أصدره الكاتب الصحافي منير مطاوع بعنوان «سعاد حسني.. سندريلا تتكلم»، أشار فيه إلى وجود عقد زواج بين «العندليب الأسمر» و«السندريلا» في الثالث من أبريل عام 1960، كما أكد الأمر نفسه الإعلامي الراحل مفيد فوزي، وقال إن الإعلامي وجدي الحكيم، والملحّن كمال الطويل، كانا شاهدين عليه.

من جهتها استقبلت أسرة عبدالحليم حافظ تصريحات عبدالمنعم بالاستهجان، وأصدرت بياناً صحافياً أول من أمس (الأربعاء)، نشره شقيق عبدالحليم حافظ، محمد شبانة، على صفحته في «فيس بوك»، قالت فيه إنها «تهيب بالصحافيين ومقدمي البرامج، ضرورة تحري الدقة بشأن ما تردد حول شائعات زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني»، وإنها «كلّفت المستشار القانوني للأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية».

وردت جيلي حسني شقيقة سعاد حسني، وقالت إن «عقد زواج عبدالحليم وسعاد صحيح بنسبة 100%»، مستغربة القول إنهم يستهدفون النيل منه «كون الطرفين في عالم الأموات».