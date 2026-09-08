رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيسة تنزانيا بوفاة زوجها

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن، بوفاة زوجها حافظ أمير حسن.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن.