عضو الكونغرس ماركواين مولين: لا مشكلة لدي في عض الناس خلال شجار

بعد يوم من محاولته القيام بمعركة بالأيدي في جلسة استماع للجنة في مجلس الشيوخ، قال السيناتور ماركواين مولين «الجمهوري من ولاية أوكلاهوما»، الأربعاء، إنه ليست لديه مشكلة في عض الناس إذا دخل في شجار. وعندما تساءل البعض مذهولين: «هل تعض فعلاً»، أجابهم: «سأعض 100%. في أي شجار يحدث سأعض، وأفعل أي شيء، فأنا لست أكبر من ذلك، ولا يهمني أي مكان يمكن أن أعض». وأضاف مولين: «لن أطرح مزيداً من الأسئلة حول ذلك».

لكن هذا العضو الجمهوري قال لصحيفة «هافنغتون بوست»، إنه كان يمزح في حديثه عن عض الناس، حتى لو لم يكن هناك من يشاركه في هذه النكتة. وكان مولين يمارس رياضة القتال المتعدد، لكن العضّ محظور تماماً في الرياضة.