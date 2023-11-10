7 سنوات سجناً لوزير ماليزي سابق بسبب الاختلاس

حكمت محكمة كوالامبور بالسجن سبع سنوات وجلدتين على الوزير السابق، زعيم حركة وجه الشباب (مود)، سيد صديق سيد عبدالرحمن، بعد إدانته باختلاس مائتي ألف دولار لتمويل حزبه.

واتُهم سيد صديق بتحريض أحد مرؤوسيه على سحب مليون رينغت (212 ألفاً و538 دولاراً) من حساب حزب بيرساتو، عندما كان يشغل منصب زعيم الشباب بين الأعوام 2016 و2020. ووجدت المحكمة أن سيد صديق مذنباً أيضاً باختلاس مبلغ إضافي بـ120 ألف رينغت (25 ألفاً و650 دولاراً) من حساب آخر تابع للحزب لتمويل حملته الانتخابية. وقال قاضي المحكمة، إن المتهم فشل في تقديم تفنيد لكل هذه التهم.