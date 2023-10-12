الإعصار «ليديا» يجتاح البر المكسيكي

بدأ الإعصار الشديد الخطورة «ليديا» اجتياح البر المكسيكي، أمس، بقوة إعصار من الفئة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 220 كيلومتراً في الساعة، بحسب ما أعلن المركز الأميركي للأعاصير.

وقال «المركز الوطني للأعاصير» ومقره في الولايات المتحدة، إن «ليديا» وهو إعصار تشكّل فوق المحيط الهادئ، وزادت قوته كثيراً مع اقترابه من سواحل وسط غرب المكسيك، وصل إلى اليابسة في الساعة 23:50 (ت غ) قرب مدينة لا بينيتاس في ولاية خاليسكو.

وحتى قبل وصول الإعصار هطلت الأمطار بغزارة في بويرتو فالارتا، ما دفع المئات للاحتماء منها، بينما عمدت متاجر عديدة إلى تحصين واجهاتها الزجاجية بألواح خشبية.

وعلقت المدارس في المنطقة، الدراسة، وطلبت السلطات من المتاجر إغلاق أبوابها اعتباراً من الساعة 14:00 (20:00 ت غ). وقال مدير الحماية المدنية وإدارة الإطفاء في بويرتو فالارتا، غيراردو ألونزو كاستيلون، إن «كل ما لا ينطوي عمله على مهام طارئة يجب أن يغلق»، مضيفاً: «ندعو أيضاً سكان المناطق الخطرة إلى إخلائها والاحتماء».

وأعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أن أجهزة الحماية المدنية «في حالة تأهب»، مؤكداً أن الجيش نشر «نحو 6000 عنصر من القوات المسلحة» تحسباً.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية المكسيكية، فإن المناطق التي يُتوقع أن تكون الأكثر تضرراً من الإعصار تمتد من ولاية كوليما (غرب) إلى ولاية ناياريت (شمال غرب)، حيث من المتوقع هطول أمطار تراوح بين 150 و250 ملم. وطلبت السلطات من سكان المناطق المعرضة للخطر توخي الحيطة والحذر، واللجوء إلى مراكز إيواء مؤقتة والابتعاد عن السواحل.