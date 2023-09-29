حاكم نيوجيرسي السابق يسخر من دونالد ترامب خلال المناظرة الرئاسية

تعرض حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي للسخرية عبر الإنترنت مساء الأربعاء بعد محاولته خلال المناظرة الرئاسية الثانية التهكم على منافسه، الرئيس السابق، دونالد ترامب وتلقيبه بـ«دونالد داك» أو «العم بطوط»، على غرار الشخصية الكرتونية الشهيرة لوالت ديزني. وقال كريستي: «أريد أن أنظر إلى تلك الكاميرا الآن وأخبرك يا دونالد، أعلم أنك تشاهدنا الآن، ولا يمكنك إنكار ذلك».

ويسترسل «لقد تغيبت هذه الليلة، ليس بسبب استطلاعات الرأي وليس بسبب لوائح الاتهام الموجهة إليك، ولكنك لست هنا الليلة لأنك خائف من الوجود على هذا المسرح والدفاع عن رقمك القياسي، أنت تتهرب من هذه الأشياء»، وتابع: «دعني أخبرك بما سيحدث»، «استمر في فعل ذلك، ولن يناديك أحد هنا باسم دونالد ترامب بعد الآن، سوف نسميك العم بطوط».

وقوبلت التعليقات بمزيج من الهتافات وصيحات الاستهجان في قاعة المناقشة، واستهزأ معظم مستخدمي الإنترنت بهذه التعليقات الفجة. وعلقت مذيعة قناة فوكس نيوز السابقة ميجين كيلي على موقع «إكس» بأن عبارة «العم بطوط» ليست عبارة مهذبة. وفي الوقت نفسه، قال مراسل ديلي بيست، جاستن باراجون، إن الإهانة تظهر «أننا قد وصلنا الآن إلى مستويات جديدة من الإحباط».

وعلى الرغم من ذلك لم يتراجع كريستي عما لقّب ترامب به، حيث أرسلت حملته تغريدة مع صورة للعم بطوط على موقع «إكس» يوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، قالت الناشطة في مجال المياه بمدينة فلينت، ماري كوبيني، إن اللقب لم يكن إهانة لدونالد ترامب، بل للعم بطوط نفسه. وكتبت على الإنترنت: «العم بطوط الحقيقي لا يستحق هذا النوع من التشهير».