مقتل 56 شخصاً وإصابة 37 بحريق مبنى سكني في هانوي

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس الأربعاء، أن 56 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر حريق هائل في مبنى سكني في العاصمة الفيتنامية هانوي. وذكرت بوابة «في إن إكسبريس» الإخبارية، نقلاً عن أطباء، أن أكثر من 37 شخصاً آخرين، بمن فيهم أطفال، أصيبوا ويتلقون العلاج في مستشفيات مختلفة، لكن السلطات تخشى من ارتفاع عدد القتلى.

وتحدثت وكالة الأنباء الفيتنامية عن احتمال سقوط عشرات الضحايا. وقالت السلطات المحلية، إن نحو 150 شخصاً يعيشون في المبنى المكون من عشرة طوابق في منطقة ثانه شوان في هانوي.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المنزل وقت حدوث الحريق. وقالت وسائل إعلام، نقلاً عن الشرطة، إنه تم إخماد الحريق الذي ربما اندلع في الطابق الأول من المبنى في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، لأسباب لم تتضح بعد. وتقوم فرق الطوارئ بالبحث عن مزيد من الضحايا بين الأنقاض.