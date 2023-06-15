اليونان: إنقاذ ما يزيد على 80 مهاجراً من زورق صيد غارق

أعلنت السلطات أن عملية بحث وإنقاذ كبيرة بدأت قبالة الساحل الجنوبي لليونان، بعد انقلاب قارب صيد كان يقل مهاجرين.

تم إنقاذ أكثر من 80 شخصاً في أعقاب الحادث الذي وقع في وقت مبكر أمس، على بعد 75 كيلومتراً جنوب غرب منطقة بيلوبونيز في جنوب اليونان.

وتشارك ست سفن لخفر السواحل وفرقاطة تابعة للبحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية في عمليات البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين، كما يعتقد أن القارب الذي كانت وجهته إيطاليا أبحر من طبرق في شرق ليبيا.

وكان قد تم، الأحد الماضي، إنقاذ 90 مهاجراً كانوا على متن يخت يرفع علم الولايات المتحدة في المنطقة نفسها، بعد تلقي نداء استغاثة. وذكر بيان لخفر السواحل «منذ الصباح الباكر أمس، تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق قبالة بيلوس، عندما انقلب قارب صيد وعلى متنه عدد كبير من المهاجرين».

ولم تحدد السلطات اليونانية حتى الآن عدد المهاجرين.

ووقع حادث الغرق في المياه الدولية على مسافة 47 ميلاً بحرياً من بيلوس في البحر الأيوني.

وكانت رياح بلغت سرعتها نحو 12 كم/ساعة تهب في المنطقة.

وأشارت معلومات أولية أوردتها السلطات إلى أن قارب المهاجرين أبحر من ليبيا متجهاً إلى إيطاليا.

وتقع اليونان في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتعد وجهة للفارين من الحروب والفقر، الآتين من آسيا، أو إفريقيا، أو الشرق الأوسط، ويرغبون في الوصول إلى دول شمال أوروبا.

وسُجل عدد من حوادث الغرق، معظمها في بحر إيجه الفاصل بين اليونان وتركيا، بينما كثيراً ما تُتهم أثينا بصد قوارب المهاجرين «بشكل غير قانوني». إلى جانب هذا المسار، يحاول المهاجرون أيضاً العبور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر المتوسط في جنوب البيلوبونيز أو جزيرة كريت.

• تشارك ست سفن لخفر السواحل وفرقاطة تابعة للبحرية وعربة نقل عسكرية ومروحية تابعة للقوات الجوية في عمليات البحث عن آخرين يعتقد أنهم في عداد المفقودين.