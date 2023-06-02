خبيرة أرجنتينية أول رئيسة لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة

تم انتخاب خبيرة أرصاد جوية أرجنتينية بارزة كأول رئيسة لوكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن، سيليستي ساولو، تلقت دعم الثلثين، الضروري لشغل المنصب، من الدول الأعضاء يوم أمس.

وشغلت ساولو منصب مدير هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأرجنتينية منذ عام 2014.

وهي أكاديمية وباحثة من ذوي الخبرة، وقد خلفت بيتيري تالاس، الذي تنحى عن منصبه بعد فترتين كأمين عام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومقرها جنيف، في نهاية العام. انضمت ساولو إلى المجلس التنفيذي للمنظمة في عام 2015.

تلعب الوكالة دوراً رئيساً في تنسيق أعمال الأرصاد الجوية الدولية، وهي قضية أصبحت بارزة بشكل متزايد بسبب تقلبات الطقس الناتجة عن تغير المناخ.