انتقاد لاذع لسيناتور أميركي بسبب تعليقات عن المكسيكيين

تعرض السيناتور الأميركي جون كينيدي للانتقاد، بسبب التعليقات التي أدلى بها في جلسة استماع الأسبوع الماضي، فيما وصف السفير المكسيكي لدى واشنطن، إستيبان موكتيزوما، كلمات المُشرع الأميركي بأنها «مبتذلة وعنصرية».

واستجوب كينيدي مديرة إدارة مكافحة المخدرات، آن ميلغرام، في جلسة خاصة بالكونغرس، وسأل عن انتقال مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة من المكسيك. وتحدث السيناتور عن حجم اقتصادات الدول وشراء الولايات المتحدة البضائع من المكسيك.

وقال كينيدي، «بدون شعب أميركا، فإن المكسيكيين، بالمعنى المجازي، سيأكلون طعام القطط المعلب، ويعيشون في خيم نائية».

وشاركت سفارة المكسيك في الولايات المتحدة في رسالة من صفحتين كتبها السفير، إستيبان موكتيزوما، إلى كينيدي، الخميس الماضي، جاء فيها «بينما كنت أستمع، كان رد فعلي الأولي هو الرد عليك بنفس النغمة المنخفضة، وغير المطلعة، والمتغطرسة، مثل تلك التي استخدمتها. ولكن من الأفضل دائماً استخدام العقل عوضاً عن الشجاعة، لذلك تذكرت العلاقة النابضة بالحياة الموجودة بين المكسيك والولايات المتحدة».

وأضاف: «فكرت في 33 مليون سائح أميركي زاروا المكسيك العام الماضي متحمسين للتعرف على ثقافتنا؛ كما تتبادر إلى الذهن 800 مليار دولار من التجارة بين بلدينا. وبالطبع، الطعام المكسيكي اللذيذ الذي يستهلكه معظم الأميركيين في آلاف المطاعم المزدحمة».

وأضاف السفير أنه

«لا يعتقد أن أهل لويزيانا يشعرون بأنهم ممثلون بالكلمات المبتذلة، والعنصرية التي تستخدمها». وأردف «حضرة السيناتور، لا يمكن تحقيق التعاون البناء بين الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة والمكسيك من خلال الحديث عن الجرائم والتهديدات».

ووصف كينيدي المكسيك بأنها «صديقة» للولايات المتحدة في جلسة الاستماع، لكنه قال إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور «لديه منظمات إجرامية تقتل شعبنا».

كلمات المُشرع الأميركي وصفت بأنها «مبتذلة وعنصرية»