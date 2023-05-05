عمدة مدينة توبنغن الألمانية يستقيل من حزب الخضر

قرر عمدة مدينة توبنغن الألمانية الواقعة جنوب غرب البلاد، بوريس بالمر، الاستقالة من حزب الخضر بعد انتقادات تعرض لها بسبب استخدامه المتكرر لمصطلح عنصري للسود في مؤتمر يوم الجمعة الماضي، ما دفع بعض الحاضرين إلى الانسحاب احتجاجاً على ذلك. وتم بالفعل إيقاف بالمر من قبل حزب الخضر ذي الميول اليسارية بسبب استخدامه عبارات تثير الفتنة، في إشارة إلى لاعب كرة القدم الأسود السابق دينيس أووجو. وتجمع نشطاء مناهضون للعنصرية خارج قاعة المؤتمر الذي أقيم حول الهجرة، واستضافته جامعة فرانكفورت. وردد النشطاء هتافات: «اخرجوا النازيين»، رداً على حضوره المؤتمر.

وظل بالمر يستخدم مراراً وتكراراً تلك العبارات العنصرية، لكنه أشار إلى أنه كان ضحية. وقال للنشطاء: «إذا استخدم أحدهم كلمة خاطئة، فهو بالنسبة لكم نازي». ويقول إن هذه الوصمة ستظل تلاحقه مثل «نجمة داود» التي اضطر اليهود إلى ارتدائها خلال صعود الرايخ الثالث.

وفي بيان يوم الاثنين، اعتذر بالمر «لأولئك الذين خيب أملهم». وقال إن رئيس البلدية: «يجب ألا يتصرف بهذه الطريقة أبداً». وأضاف بالمر البالغ 50 عاماً، أنه «آسف للغاية». وقال إنه سيسعى للحصول على «مساعدة نفسية من جهات مختصة» لمنع نفسه من التصرف بشكل غير لائق عندما يتعرض لأي موقف من هذا القبيل في المستقبل.

انتخب بالمر لأول مرة عمدة توبنغن البالغ عدد سكانها 90 ألف نسمة، في عام 2006، وفاز بإعادة انتخابه كمستقل العام الماضي. وصوت زعماء حزب الخضر الألماني على استبعاد رئيس بلدية توبنغن من الحزب بعد تصريحاته العنصرية التي نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي عن اللاعب الأسود أووجو. ووصف بالمر - الذي تعرض لانتقادات من قبل بسبب تعليقاته على المهاجرين والأقليات - هذا اللاعب بأنه «عنصري سيئ» في منشور على فيسبوك يوم الخميس، واستخدم عبارات عنصرية. وكتبت مرشحة حزب «جرين» لمنصب المستشار، أنالينا بربوك، على موقع تويتر: «تعليقات بوريس بالمر عنصرية ومثيرة للاشمئزاز». وقالت إن العمدة كرر «الاستفزازات التي تستعدي الناس وتؤذيهم».

وفي مؤتمر حزبي عقد في بادن فورتمبيرغ، الولاية التي تقع فيها توبنغن، صوت 161 مندوباً لصالح إجراءات طرد بالمر، و44 ضدها. وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت. وقال زعيم ولاية حزب الخضر أوليفر هيلدنبراند عن القرار: «حان الوقت للمضي قدماً في ذلك»، مضيفاً أن بالمر كان يستقطب النقاش العام بـ«خروقات محرمة على مراحل».

تم بالفعل إيقاف بالمر من قبل حزب الخضر ذي الميول اليسارية، بسبب استخدامه عبارات تثير الفتنة في إشارة إلى لاعب كرة القدم الأسود السابق دينيس أووجو.