حماة ريشي سوناك: ابنتي هي التي جعلت زوجها رئيساً للحكومة

على الرغم من أن المعجبين برئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك يعزون صعوده السريع إلى قمة الهرم خلال سبع سنوات، بعد أن كان عضو برلمان بسيطاً، إلى نشاطه ومثابرته، حيث كان الأول في جامعة أكسفورد، فإن هناك صوت واحد له رأي مخالف، وهو حماته سودها مورتي (72عاماً) التي قالت في تصريح لها في الهند وتم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي، إن ابنتها أكشاتا (42عاماً) التي تزوجت ريشي عام 2009 لم يكن تأثيرها على عاداته في الأكل فقط، وإنما على كل حياته إلى درجة أنها جعلته يصبح رئيساً للحكومة في بريطانيا.

وتوضح سودها التي تحمل شهادة هندسة في علوم الكمبيوتر، أنها وعائلتها تقوم بالصيام كل يوم خميس. وقالت سودها التي أصبحت أول مهندس امرأة في شركة تاتا، وهي الأكبر في الهند: «عندما أبلغت ابنتي زوجها عن تقاليد عائلتنا، لم يكن يعرف شيئاً عن ذلك أو لماذا نصوم أصلاً، رغم وجود العديد من الكتب باللغة الإنجليزية التي تتحدث عن ديننا». وتضيف سودها: «وافقها فوراً على الصيام وقال لابنتي: نعم يوم الخميس يوم مناسب»، وبعد ذلك فإنه يتناول وجبة واحدة في يوم الخميس. وتقول سودها لمتابعيها: «انظروا إلى مدى قوة النساء».

وتواصل سودها تعليقاتها بالقول إنها كانت شخصياً قادرة على تحقيق النجاح وجعل زوجها رجل أعمال، وهو وصف يقلل من قيمة الملياردير ناريانا مورتي، الذي أسس شركة «انفوسيس» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وتضيف «ولكن ابنتي عملت على جعل زوجها رئيس الحكومة البريطانية».

ورفض مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت التعليق على ما قالته سودها. ولكن ربما سيكرر رئيس الوزراء كلمات الممثل الكوميدي الراحل «والدة زوجتي تأتي إلى بيتنا كل عيد ميلاد باستمرار، ولكن هذا العام سيكون هناك تغيير؛ إذ إننا سنسمح لها بالدخول».

المعجبون بسوناك يعزون صعوده السريع إلى قمة الهرم خلال سبع سنوات، إلى نشاطه ومثابرته.