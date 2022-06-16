صناعة المزارع في أوكرانيا تخسر 4.3 مليارات دولار

المصدر: كييف ■ د.ب.أ

تعرضت أوكرانيا لخسائر قيمتها 4.3 مليارات دولار لحقت بالأراضي الزراعية والآلات والماشية نتيجة للغزو الروسي، وفقاً لكلية كييف للاقتصاد.

ويأتي نحو نصف الدمار «الهائل بالفعل» من الحرب والتلوث الناجم عن الألغام والمحاصيل غير المحصودة، طبقاً لتقرير صادر عن المؤلفين، رومان نيتر وهريهوري ستولنيكوفيتش وأوليغ نيفيفسكي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الأربعاء.

وكتبوا أن ربع إجمالي الخسائر أي 926 مليون دولار، يمثل الأضرار التي لحقت بالآلات الزراعية، بسبب النشاط العسكري والاحتلال.

ومن المتوقع أن «ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 45%، وهناك عشرات الملايين في مختلف أنحاء العالم مهددون بالجوع، بسبب عرقلة صادرات الحبوب من أوكرانيا واستمرار الأضرار في قطاع الأغذية الزراعية».

وأدت الهجمات الروسية على مراكز البنية التحتية الزراعية الرئيسة إلى تدمير كميات ضخمة من الغذاء.

وتنفي موسكو استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية، على الرغم من وجود دليل واسع النطاق على عكس ذلك.

• ربع إجمالي الخسائر (926 مليون دولار)، يمثل الأضرار التي لحقت بالآلات الزراعية، بسبب النشاط العسكري والاحتلال.

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