رجل كمبوديا القوي يغيّر عيد ميلاده لتخفيف خوفه من الموت

المصدر: ترجمة: م.م عن «التايمز»

لطالما كانت صحة رئيس الوزراء الكمبودي محل تساؤلات، إذ يتوقع الكثيرون أن التدخين بكثافة، وقضاء عقود في السلطة، لابد أن يكون لهما أثر على هون سين، ولكن على الرغم من ادعائه أنه ترك هذه العادة منذ سنوات، فإن ضابط الخمير الحمر السابق، لم يترك «طول عمره» للمصادفة، معلناً أنه سيغير تاريخ ميلاده، في محاولة لتفادي الموت المفاجئ، الذي يعتقد أنه قد حل بأخيه.

وعلى الرغم من اعتماد الرابع من أبريل 1951 كيوم وعيد ميلاده لعقود، قال الرجل القوي إنه سيرحّل تاريخ ميلاده إلى الخامس من أغسطس 1952.

وألقى باللوم على خطأ إداري، ولكنه ألمح أيضاً إلى أنه سيعاني مصير أخيه الأكبر نفسه، الذي توفي بمرض القلب هذا الشهر عن عمر يناهز 72 عاماً، وكان يستخدم أيضاً عيد ميلاد غير صحيح.

ومثل الصينيين، يستخدم الكمبوديون الحيوانات لتمثيل السنوات الفلكية، وقد غيّر شقيق رئيس الوزراء عيد ميلاده، ليشير إلى أنه ولد في عام النمر، بدلاً من عام البقرة. وقال هون سين إن تاريخ ميلاده غير الرسمي، ربما يتعارض مع برجه، وهو أمر «لا ينبغي تجاهله».

واستخدام عيد ميلاد غير رسمي ليس بالأمر غير الشائع في كمبوديا، حيث يحسب الكثير من الناس أعمارهم من اليوم الذي يبلغون فيه عامهم الأول. والعديد من أبناء جيل هون سين، إما فقدوا أو أتلفوا شهادات ميلادهم، خلال فترة حكم نظام الخمير الحمر الوحشي، في السبعينات، أو قاموا بتغييرها لتجنب التجنيد العسكري في وقت لاحق.

وبينما سيظل عمره الرسمي 69 عاماً، كما هو في الوقت الحالي، أقر هون بأن التغيير قد يتسبب في بعض التعقيدات القانونية والدبلوماسية المحلية.

• مثل الصينيين، يستخدم الكمبوديون الحيوانات لتمثيل السنوات الفلكية.

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