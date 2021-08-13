المستشار الألماني شرودر ينتقد إلغاء «فولكس فاغن» طبق صلصة الكاري

المصدر: فولفسبورغ ■ د.ب.أ

انتقد المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر قرار مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة «فولكس فاغن» إلغاء طبق صلصة الكاري، وهو طبق شهير من النقانق التى تقدم مع صلصة الكاري في ألمانيا، من قائمة الأطعمة التي يوفرها مطعم الشركة للعاملين في مقر رئاستها بمدينة فولفسبورغ.

وكتب شرودر على موقع التواصل الاجتماعي «لينكدإن»،‏ الثلاثاء الماضي «لو كنا مازلنا في مجلس الإشراف على (فولكس فاغن) لما حدث مثل هذا الأمر».

وأضاف «النظام الغذائي النباتي جيد، وأنا أقوم به بشكل تدريجي، لكن بصورة أساسية لا يمكن إلغاء طبق النقانق بالكاري».

وشكك شرودر، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني سابقاً، في أن يكون موظفو «فولكس فاغن» قد وافقوا على هذا القرار، وقال إن «طبق صلصة الكاري مع البطاطس المحمرة، هو أحد أقطاب الطاقة للعمالة الماهرة في مواقع الإنتاج. ويجب أن يظل الأمر كذلك».

وأطلق شرودر وسماً على موقع التواصل الاجتماعي اسم «انقذوا طبق صلصة الكاري» قائلاً: «أنا لا أريد إلغاءه، وأعتقد أن هناك كثيرين لا يريدون تكرار ذلك في مطاعم شركاتهم».

يذكر أن شرودر الذي سبق المستشارة الحالية أنغيلا ميركل في منصب المستشارية، والبالغ من العمر 77 عاماً، كان رئيساً لوزراء ولاية سكسونيا السفلى خلال الفترة من 1990 إلى 1998، وممثلاً للولاية في مجلس الإشراف على «فولكس فاغن»، ويتابع حسابه على موقع «لينكدإن» نحو 64 ألف متابع.

يذكر أن «فولكس فاغن» قررت إلغاء طبق صلصة الكاري من قائمة الطعام في مطعم مقر رئاسته في إطار اتجاهها نحو نظام غذائي نباتي لموظفيها، بحسب ما ذكرته في مذكرة داخلية.

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