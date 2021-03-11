بالصور.. هاواي تعلن حالة الطوارئ

المصدر: رويترز

أعلن حاكم هاواي، ديفيد إيجيه، حالة الطوارئ في الولاية الأميركية، بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية، وأثارت مخاوف من انهيار سدود، وجرت عمليات إجلاء في مقاطعتين على الأقل، وظلت التحذيرات من الفيضانات سارية لليوم الثاني.

وجاءت هذه الخطوة بعد فيضان مياه سد في جزيرة ماوي، ما أدى إلى عمليات إجلاء ودمر منازل، وأدت حالة السد إلى قرار بإزالته خلال العام الجاري، وفقاً لما ذكرته إدارة الأراضي.

وقال إيجيه الليلة قبل الماضية: «يتيح إعلان الطوارئ للولاية استخدام الأموال العامة، بسرعة وكفاءة، لمساعدة المتضررين من الأحوال الجوية الصعبة».

وأضاف أن من المتوقع أن تستمر الأحوال الجوية السيئة حتى غد، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

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