بالصور.. حريق غابات في مدينة بيرث الأسترالية يدمّر أكثر من 70 منزلاً

المصدر: سيدني - د.ب.أ

قال مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ في ولاية بيرث، غربي أستراليا، دارين كليم، إن حريق غابات في ضواحي الولاية تسبب في تدمير أكثر من 70 منزلاً.

وأضاف كليم في تصريحات للصحافيين، أمس، أن عدد المنازل التي تضررت جراء الحرائق، وصل إلى نحو 71، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات.

وتابع كليم أن ظروف مكافحة الحرائق خفت قليلاً أثناء الليل، رغم أنه حذر من أن هبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً في الساعة، ستشكّل تحدياً للسلطات التي تحاول السيطرة على الحريق، وطُلب من سكان ضاحية شيدي هيلز الشمالية الشرقية، أن يفكروا في الإجلاء.

ومضى مفوض خدمات الإطفاء والطوارئ قائلاً: «نحن في اليوم الثالث من هذا الحريق، (أمس)، وسيظل حريقاً صعباً بالنسبة لنا لمدة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام على الأقل».

واستطرد كليم قائلاً إن من المتوقع أن تكون الظروف الجوية أكثر ملائمة في نهاية الأسبوع.

وأوضح أنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق على السبب وراء اشتعال الحرائق.

واندلعت حرائق الغابات في بلدة ووروولو الواقعة على أطراف مدينة بيرث، الاثنين الماضي، وتضاعف حجمها بين عشية وضحاها، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأسترالية «أستراليان أسوشيتد برس» (إيه.إيه.بي).

وأفادت هيئة البث الأسترالية (إيه.بي.سي) بأن النيران أتت على أكثر من 9400 هكتار من الأراضي حتى الآن. وتعد بيرث رابع أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا ويبلغ عدد سكانها نحو مليونَي نسمة.

وتم إغلاق المدينة لمدة خمسة أيام، مساء الأحد الماضي، بعد أن ثبتت إصابة حارس أمن فندق بفيروس «كورونا».

• اندلعت حرائق الغابات في ووروولو الواقعة على أطراف مدينة بيرث، وتضاعف حجمها بين عشية وضحاها.

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