بايدن يحشد مئات المحامين لمواجهة الغش الانتخابي المحتمل

المصدر: واشنطن - رويترز

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، جو بايدن، أول من أمس، إنه شكّل مجموعة من 600 محامٍ وآلاف المتطوعين الآخرين، للاستعداد لمواجهة «الغش» المحتمل قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال في مؤتمر عبر الفيديو مع مانحين لحملته: «جمعنا 600 محامٍ، ومجموعة من الأشخاص في أنحاء البلاد، سيذهبون إلى كل ولاية لمحاولة استكشاف إمكانية حدوث غش».

وأضاف: «لدينا أكثر من 10 آلاف شخص وقّعوا من أجل التطوع، نحن بصدد دخول الولايات المعنية لتدريبهم على الوجود في مركز اقتراع»، وذلك في وقت يتطلب وباء فيروس «كورونا» احتياطات إضافية.

ويحذر بايدن من مساعٍ للجمهوريين للغش في انتخابات الثالث من نوفمبر المقبل، وينتقد أيضاً منافسه، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ويتهمه بتقويض الثقة في الانتخابات.

وقال المستشار السياسي البارز والمحامي الكبير لحملة ترامب، جاستن كلارك، إن بايدن يكذب ويثير المخاوف، في وقت يحاول الديمقراطيون تغيير طريقة إجراء الانتخابات بشكل أساسي، في إشارة على ما يبدو إلى دعمهم للتصويت عن طريق البريد. ويقول الجمهوريون إن التصويت عن طريق البريد، وتغييرات أخرى يقترحها الديمقراطيون وسط جائحة «كورونا،» يمكن أن يؤدي إلى حدوث تلاعب.

وأضاف كلارك في بيان: «إنهم يبثون الفوضى والارتباك في عملية التصويت، لأن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يفوزوا بها»، وأضاف أن الرئيس ملتزم «بانتخابات نزيهة وحرة».

- الحزب الجمهوري يتهم بايدن بالكذب وإثارة المخاوف، في وقت يحاول الديمقراطيون تغيير طريقة إجراء الانتخابات.

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