أصغر رئيسة وزراء تترأس حكومة جميع قياداتها من النساء

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن الـ«غارديان»

رئيسة الوزراء الفنلندية المنتخبة حديثاً، سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في العالم على الإطلاق، يبلغ عمرها 34 عاماً. استقطبت أنظار العالم، بعد أن انتخبها حزبها الديمقراطي الاشتراكي لهذا المنصب في الـ10 من هذا الشهر، وانهالت عليها التهاني من جميع أنحاء العالم.

وستترأس مارين حكومة تحالف تتكون من خمسة أحزاب، تتزعمها نساء، ثلاث منهن تقل أعمارهن عن 35 عاماً، مثلها تماماً. انفصل والداها عندما كانت طفلة، وترعرعت في كنف والدتها وصديقتها، وتصف نفسها بأنها من «عائلة قوس قزح». وتقول إنها كانت تشعر بأن البعض يتجاهلها، لأنها لا تستطيع التحدث بصراحة عن عائلتها. وتعيش الآن في منطقة تامبيري مع زوجها وابنتهما الصغيرة.

جاءت من خلفية اجتماعية واقتصادية نادراً ما يأتي منها زعماء البلاد، وتقول إن واحدة من أكبر مصادر إلهامها هي فرقة موسيقى الروك «راغ اغينست ذي مشين». وصرّحت قبل انتخابها بيوم واحد «لقد عشت من خلال الدعم الاجتماعي، وأنا ممتنة للدعم الذي قدمه لي المجتمع في الأوقات الصعبة من حياتي». فقد عاشت في عائلة ليس لديها الكثير من المال، وكانت الأولى في عائلتها التي حصلت على شهادة جامعية. دخلت البرلمان عام 2015، وشغلت قبل انتخابها منصب وزير النقل. تقول «إنني لم أفكر قط في عمري أو جنسي، ما أفكر فيه هو الأهداف التي دفعتني للدخول في السياسة». وهي أصغر رئيس وزراء في العالم في الوقت الحالي، وللمقارنة تبلغ رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، 39 عاماً، بينما تبلغ نظيرتها الأوكرانية، أوليكي هونشاروك، 35 عاماً. أصبحت رئيساً لمجلس تامبيري، ثالث أكبر مدينة في فنلندا، عن عمر 27 عاماً، وهي نشطة في وسائل التواصل، خصوصاً «إنستغرام».

- أصبحت رئيساً لمجلس تامبيري، ثالث أكبر مدينة في

فنلندا، عن عمر يناهز 27 عاماً، وهي نشطة في

وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً «إنستغرام».