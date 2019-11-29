الابن الأصغر للرئيس الأميركي أطول من والديه ببضع أقدام

المصدر: ترجمة: عوض خيري عن الـ«ديلي ميل»

بدا ابن الرئيس الأميركي، بارون ترامب، الذي أكمل للتو عامه الـ13، أطول من والديه، دونالد وميلانيا ترامب. وبدا هذا واضحاً خلال سيرهم على الأقدام في حديقة البيت الأبيض الجنوبية لركوب الطائرة الرئاسية «مارين ون» للذهاب إلى عيد الشكر. وارتدى الابن الأول قميصاً وبنطالاً أسودين، واتخذ قصة شعر رائعة، على غرار جيله من الشباب. وبدا بارون أطول من المرة السابقة التي تم فيها تصويره، على الرغم من أن طوله المثير للإعجاب يجب ألا يكون مفاجئاً.

ويبلغ طول والده ست أقدام وثلاث بوصات، بينما يبلغ طول والدته خمس أقدام و11 بوصة. وهذه المرة بدا بارون أطول ببضع بوصات من والديه، حتى مع ارتداء والدته، ميلانيا، حذاء ذا كعب عال.

وانضم إلى العائلة في احتفالات عيد الفصح، والدا ميلانيا، فيكتور وأميليا كنافز، اللذان طارا مع العائلة إلى مبنى ترامب في ضيعة مار لاغو في بالم بيتش، في فلوريدا. ويبدو بارون، وهو أصغر شخص في عائلة ترامب، يحذو حذو أخيه غير الشقيق، إريك ترامب، الذي هو أيضاً أطول قليلاً من والده، إذ يبلغ طوله ست أقدام وأربع بوصات.

كان طول بارون الموضوع الأكثر شعبية منذ أن تم انتخاب والده رئيساً للبلاد، فقبل ثلاثة أعوام تقريباً بدا بارون أطول مما هو عليه الحال بالنسبة لطفل في العاشرة من عمره، إلا أن ذلك يبدو منطقياً طالما أن والديه طويلان. وبلغ طوله قبل عامين خمس أقدام و10 بوصات أو أكثر من ذلك، وعندما يقف بالقرب من والديه كان رأسه يقارب كتفيهما. عند تنصيب والده في يناير 2017، لم يظهر بارون طويل القامة، ومن الممكن أن يكون لديه طفرة في النمو منذ ذلك الوقت. وتقول بعض المصادر إن طول ترامب الأب يبلغ ست أقدام وبوصتين، وفقاً لرخصة القيادة الخاصة به، على الرغم من أن بعض المصادر الأخرى تدعي أنه أقرب إلى ست أقدام، وتقول مصادر طبية إن الأشخاص ينكمش طولهم مع التقدم في السن. ويشير أحد المصادر إلى أن الرجال يمكن أن يفقدوا تدريجياً بوصة واحدة بين 30 و70 عاماً.

- قبل 3 أعوام تقريباً بدا بارون أطول مما هو عليه

الحال بالنسبة لطفل في العاشرة من عمره، إلا

أن ذلك يبدو منطقياً طالما أن والديه طويلان.