وزير في «حكومة الظل» البريطانية يريد منح مسكنه الرسمي لعائلة مشردين

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن «ديلي ميل»

قال وزير المالية في حكومة الظل في حزب العمال البريطاني جون ماكدونال، (68 عاماً) إنه لا يفكر في الانتقال إلى سكن «11 داوننغ ستريت»، وهو السكن المخصص لوزير المالية، وإنه يفضل أن تسكن فيه عائلة من المشردين الذين لا يجدون سكناً لهم، وذلك في مسعى منه لحل أزمة السكن في لندن. وقال ماكدونال الذي يعيش في منطقة «هيس وهارلنغتون» الانتخابية في غرب لندن التي تبعد عن البرلمان البريطاني مسافة ساعة بالسيارة، إنه يفضل البقاء في مسكنه الذي عاش فيه نحو 45 عاماً، ويشعر بأنه أصبح متجذراً في هذه المنطقة، لكن الأمر الذي نسيه الوزير أن لا أحد يستطيع دخول داوننغ ستريت دون المرور عبر بوابات أمنية والظهور أمام الشرطة. ووفق ما ذكرته صحيفة «ذي تايمز»، قال ماكدونال «عشت في هذه المنطقة فترة طويلة وأشعر بأنني أصبحت متجذراً فيها، فإذا كان هناك شقة فارغة مخصصة لي فإنني أفضل أن تعيش فيها عائلة مشردة، وإذا فعلنا ذلك فإننا نحل جزءاً من أزمة السكن». ومن الأسباب التي دفعت ماكدونال إلى الإعراب عن عزمه البقاء في منزله هو أنه يحاول تجنب العمل ساعات طويلة كما هي «الحال لمعظم السياسيين»، ويعتقد أن العمل لساعات طويلة يؤدي إلى قرارات سيئة.

وألقى ماكدونال هذه التعليقات بعد ساعات من إطلاق وعود خلال مؤتمر الحزب بأن حكومة العمال إذا تسلمت الحكم فستقلل ساعات العمل الأسبوعية الى 32 ساعة خلال عقد من الزمن. واعترف بأنه من الأفضل أن ينام المرء على وسادته لا على مكاتب العمل.