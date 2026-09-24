الإمارات.. طقس يوم غد صحو مع ارتفاع طفيف في الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 03:13 ، والمد الثاني عند الساعة 00:18 ، والجزرالأول عند الساعة 18:16، والجزر الثاني عند الساعة 06:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:50 ، والمد الثاني عند الساعة 21:10 ، والجزر الأول عند الساعة 15:11، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 31 90 40

دبي 41 29 90 20

الشارقة 40 28 85 40

عجمان 36 30 90 50

أم القيوين 37 25 85 20

رأس الخيمة 40 28 80 20

الفجيرة 37 31 80 20

العـين 43 31 50 20

ليوا 44 27 65 15

الرويس 41 28 85 35

السلع 42 29 85 15

دلـمـا 39 34 50 30

طنب الكبرى / الصغرى 34 33 75 60

أبوموسى 35 33 75 60