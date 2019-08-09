بيع سيارة رولزرويس للممثلة إليزابيث تايلور بـ 520 ألف دولار

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

ذكرت تقارير أنه تم بيع سيارة رولزرويس باللون الأخضر، كانت مملوكة للممثلة الأميركية الراحلة إليزابيث تايلور التي توفيت عام 2011، في مزاد بنيويورك مقابل 520 ألف دولار.

وقال متحدث باسم دار مزادات جيرنزي في نيويورك، أول من أمس، الأربعاء، إنه تم بيع السيارة لمشترٍ مجهول.

يشار إلى أنه تم طلاء السيارة باللون المفضل للممثلة، وظهرت في كواليس تصوير فيلم «كليوبترا» في روما. وقدرت دار جيرنزي بأن السيارة، وهي من طراز سيلفر كلاود، ستباع مقابل أربعة أضعاف السعر الذي تم بيعها به.

وكان زوج تايلور حين ذاك إيدي فيشر هو من أهداها هذه السيارة عام 1960. وقد احتفظت تايلور بالسيارة لأكثر من 20 عاماً، قبل أن يشتريها كارل كارديل، الذي يهوى جمع المقتنيات في أواخر السبعينات.

وعلى الرغم من أن تايلور احتفظت بالسيارة فترة طويلة، إلا أن كارديل قال لصحيفة «نيويورك تايمز» إنه غير متأكد مما إذا كانت قادتها في يوم من الأيام. وأضاف «لا أعتقد أن إليزابيث كانت لديها رخصة قيادة».

وأتت هذه السيارة بمحرك بسعة 6.2 لترات، وروافع كهربائية للزجاج، وسقف متحرك يمكن طيه لتتحوّل إلى سيارة مكشوفة، وفيها مقاعد جلدية خضراء، وواجهة قيادة يدخل في تصميمها الخشب الفاخر.

وتبعاً للقائمين على المزاد، فإن سيارة Rolls-Royce Silver Cloud II Drophead Coupe صممت خصيصاً لتايلور، ولوّنها المصممون بالأخضر لتناسب لون عيني الممثلة.