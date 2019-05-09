إصابة 8 تلاميذ بإطلاق نار في مدرسة أميركية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أصيب ثمانية تلاميذ على الأقل بجروح، أغلبها خطرة، في إطلاق نار حصل الليلة قبل الماضية داخل مدرسة بإحدى ضواحي مدينة دنفر في غرب الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، مشيرةً إلى أنّها اعتقلت مشتبهاً فيهما يرجّح أنّهما تلميذان في المدرسة.

وقال قائد شرطة ضاحية دوغلاس (ولاية كولورادو)، هولي نيكولسون - كلوث، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا حالياً ثمانية تلاميذ أصيبوا بالرصاص ويتعالجون في مستشفيات المنطقة. العديد منهم بحالة حرجة، وبعضهم يخضع لعمليات جراحية».

من جهته، قال شريف مقاطعة دوغلاس، توني سبورلوك، إن المصابين جميعاً «تراوح أعمارهم بين 15 عاماً وما فوق»، من دون مزيد من التفاصيل.

وتستقبل المدرسة 1800 تلميذ، من صفوف رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وقد أغلقت على مدى ساعات عدة إثر إطلاق النار الذي وقع قبيل الساعة الثانية بعد الظهر حسب توقيت غرينتش، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حولها.

وأكّد الشريف أنّ أوائل عناصر الشرطة وصلوا إلى المدرسة «بعد نحو دقيقتين» من بدء إطلاق النار، مشيراً إلى أنّ «هذا التدخّل السريع لعناصر الشرطة أسهم في إنقاذ أرواح».

وأضاف «لدينا حالياً مشتبه فيهما قيد التوقيف. لن أكشف عن اسميهما في هذه المرحلة، نحن نتحقق من عمرهما. نعتقد أنّ أحدهما بالغ والآخر قاصر».

وتابع «على حدّ علمنا فإن المشتبه فيهما هما تلميذان في المدرسة، ولم يصب أي منهما بأذى».

من جهته، قال البيت الأبيض إنّ الرئيس، دونالد ترامب، أُبلغ بالواقعة، وهو «مستمر في متابعة الوضع».

تستقبل المدرسة

1800 تلميذ،

من صفوف «رياض

الأطفال» وحتى

المرحلة الثانوية،

وقد أغلقت على

مدى ساعات

عدة إثر إطلاق النار.