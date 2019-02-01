قاعدة عالية لحماية تمثال مارغريت تاتشر من المخربين

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن «ميل أونلاين»

يمكن أن تتم الموافقة على وضع تمثال مارغريت تاتشر المثير للجدل، والذي تبلغ كلفته 300 ألف جنيه إسترليني، في مسقط رأسها، الأسبوع المقبل، لكن يتعين وضعه فوق قاعدة عالية لردع المخربين. سيستمع مستشارو المجلس إلى توصيات حول مكان وضع التمثال في بلدة «غرانثم» بمقاطعة «لينكولنشاير»، إذا تمت الموافقة على المشروع. ويأتي ذلك على الرغم من القلق من أن النحت الذي قام به دوغلاس جينينغز سيكون «هدفاً محتملاً للمخربين بدوافع سياسية».

سيتم وضع تمثال أول امرأة تشغل منصب رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة على قاعدة مرتفعة بما يكفي في محاولة لتجنب التعرض لهجوم تخريبي.

إلى ذلك، أشار تقرير أمني إلى أنه لا يوجد «شعور» بأن هناك تهديداً كبيراً لتركيب التمثال محلياً. ومع ذلك، فإن هناك حركة يسارية متطرفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة قد تلجأ إلى عمل تخريبي من هذا النوع.

وفي محاولة لتجنب تعرض التمثال للهجوم، يحرص المسؤولون المحليون على أن يكون النصب في مكان عام، لذا كان الاقتراح بوضعه على قاعدة بطول 3.2 أمتار، بينما يبلغ طوله 6.4 أمتار. ووقع الاختيار على ساحة سانت بيتر في قلب وسط مدينة غرانثم، التي تضم تمثال العالم الفيزيائي إسحاق نيوتن.

واعتمد مجلس المدينة مشروع التمثال بعد أن اقترح بناءه في ساحة البرلمان في لندن، لكن رفضه مجلس مدينة ويستمنستر بسبب الخوف من استهدافه من قبل المتظاهرين.

يذكر أن محاولات سابقة لإقامة تمثال البارونة تاتشر في بلدتها فشلت، بسبب المخاوف من التخريب، وحالياً يبدو أن النصب التذكاري الوحيد للبارونة تاتشر هو لوحة صغيرة فوق متجر البقالة الذي كان يديره والدها ألفريد. وسيتم إقامة النصب التذكاري، الذي يقال إنه مخزن في «مكان سري»، في وسط غرانثم إذا تمت الموافقة عليه.