بعيداً عن الرئاسة.. «ترامب» أسلوب حياة

المصدر: شريف مهدي - دبي

تقوم المؤسسة التجارية التي يمتلكها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشاط مكثف، خلال الفترة الحالية، حيث أطلقت عدداً من العروض تزامناً مع بدء موسم الخريف واقتراب نهاية العام، خصوصاً عروض الإقامة في فنادق الخمس نجوم التي تحمل اسمه، ويبلغ عددها 11 فندقاً في الولايات المتحدة وكندا.

وروّجت سلسلة الفنادق التي يمتلكها ترامب، عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، للعديد من الأنشطة والفعاليات، ووضعت عبر موقعها الرسمي الهاشتاق الخاص بها على «تويتر» مع عبارة «انضم إلى أسلوب حياة ترامب».

ومن بين الفعاليات التي تستعد لها مؤسسة ترامب التجارية، مهرجان «غولف فاشون ويك إند»، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر المقبل، حيث سيحظى المشاركون بخيارات فريدة في عالم الغولف والموضة والطهي والإقامة الفندقية، بحسب المؤسسة.

وبخلاف الأنشطة الترفيهية، تبيع مؤسسة ترامب التجارية، عبر موقعها الرسمي، عطوراً تحمل اسم ترامب، وبعضها روّج له بنفسه، قبل أن يتولى رئاسة الولايات المتحدة.

ومن المعروف أن ترامب هو أحد كبار أقطاب العقارات والفنادق والمنشآت الترفيهية، لكن النجاح السياسي والتجاري الذي حققه لم يلمس بشكل كبير العطور التي تحمل اسمه، وكان أولها عطر «دونالد ترامب الذهبي» الذي تم إطلاقه عام 2004، ويرمز اللون الذهبي لعبوة العطر إلى الثراء الذي كان ومازال يلازم صاحبها، ومن مكونات العطر النعناع والحمضيات والتوابل، ولم يحالف النجاح هذا العطر، حيث توقف إنتاجه، ولا يباع حالياً إلا في بعض المواقع الإلكترونية.

أما العطر الثاني لـ«ترامب» فهو يحمل اسم Success أو النجاح، وتم إطلاقه عام 2012، وشارك ترامب بنفسه في الترويج لهذا العطر الذي جاء في عبوة زرقاء يرمز لونها للأناقة والشهرة، ويباع هذا العطر من خلال «متجر ترامب» الرسمي، ومن مكوناته الكزبرة والمسك والزنجبيل والتونكا.

وحمل العطر الثالث للرئيس الأميركي، اسم «الإمبراطورية»، وقد ظهر عام 2015 قبيل نحو عام من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وجاء بلون أسود يرمز للغموض والقوة، وبمكونات رسمية بينها الشاي وزهر البرتقال والتفاح والياسمين والعنبر والمسك والتونكا.

وبخلاف العطور التي يوفر الموقع الرسمي لمؤسسة ترامب نبذة عن كل منها - ما عدا العطر الأول الذهبي - فإن الكثير من المنتجات المتنوعة، مثل «الشامبوهات والبلسم والمناشف، وحتى كرات الغولف وأوراق الكوتشينة والساعات، وغيرها»، التي تحمل اسم ترامب مكتوباً عليها بلون ذهبي، تتوافر أيضاً عبر المتجر الإلكتروني المخصص لبيع منتجات سلسلة الفنادق التي يمتلكها.

موقع ترامب يبيع شامبوهات ومنتجات تحمل اسمه.. وشخصيته فرضت نفسها على عطوره الثلاثة.