الأمير فيليب يطلب من كيت بلانشيت تشغيل جهاز أقراص مدمجة

المصدر: ترجمة: ح.ع.ح عن «ديلي ميل»

قالت الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، إن زوج الملكة البريطانية الأمير فيليب (97 عاماً)، سألها ساخراً عما إذا كانت خبرتها في مجال الأفلام تمكنها من إصلاح جهاز تشغيل الأقراص المدمجة الخاص به، خلال حفل غداء في قصر باكنغهام.

وكانت الممثلة تتحدث في برنامج «آي تي في»، الذي يقدمه المذيع البريطاني جوناثان روس، في نهاية الأسبوع، حيث كشفت النجمة عن أنها كانت تتوقع أن الملكة دعتها إلى حفل الغداء، كي تسألها عن دورها الذي لعبته في فيلمها وهو الملكة إليزابيث.

وقالت بلانشيت، الحاملة جائزة الأوسكار «كنا 12 شخصاً، ولم أفهم بالضبط لماذا تمت دعوتي. واعتقدت أن السبب هو دور الملكة إليزابيث، وقد دعتني كي أشرح لها بضعة أشياء عن الدور الذي لعبته».

وفي إشارة إلى دوق أدنبرة الأمير فيليب، قالت بلانشيت، (49 عاماً)، «جلست إلى جانبه وقال لي: سمعت أنك ممثلة؟ حسناً، قد حصلت على هدية في الكريسماس، جهاز تشغيل أقراص مدمجة، ولم أعرف كيف أشغله، هل تعرفين ذلك بسبب خبرتك؟»، فأجبته «سيدي ليس لدي خبرة في ذلك. وقلت لنفسي هل دعاني كي أشغل له هذا الجهاز».

من جهته، قال الممثل البريطاني راي وينستون، الذي كان حاضراً في البرنامج، إنه يذكر كيف التقى الأمير فيليب، عندما كان يمثل أحد الأفلام، حيث جاء الأمير فيليب إلى المكان وأوقف سيارته وسأله: ما الذي تفعله هنا؟ فأجاب الممثل «نحن ننتج فيلماً مع ممثلين مثل توم كورتناي، ومايكل كاين، هل ترغب في رؤيتهما؟ فأجابني على عجل: لا». وكان دوق أدنبرة قد تقاعد عن الحياة العامة، السنة الماضية، ولكن قيل في حينه إنه سيحضر الأنشطة التي ستحضرها الملكة.